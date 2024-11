Segundo fonte da Presidência da República, em carta assinada pelo chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, e dirigida a André Ventura, informa-se que Marcelo Rebelo de Sousa poderá receber uma delegação do Chega na quarta-feira às 11:00 ou às 18:00 e pede-se que seja escolhida uma destas duas possibilidades.

No sábado, na sequência de visitas do Presidente da República aos bairros do Zambujal e da Cova da Moura, onde residia e onde morreu Odair Moniz baleado pela polícia, o presidente do Chega considerou que Marcelo Rebelo de Sousa teve uma "atuação lamentável" e anunciou a intenção de lhe ir entregar um "protesto formal" ao Palácio de Belém.

