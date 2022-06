Joko Widodo, que participou na cimeira do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7), na segunda-feira, na Alemanha, já está a caminho de Kiev, disse a ministra dos Negócios Estrangeiro indonésio, Retno Marsudi, que acompanha o chefe de Estado, numa mensagem vídeo.

Depois da visita à Ucrânia e do encontro com Volodymyr Zelensky, o líder indonésio segue para a Rússia, onde se vai encontrar com o Presidente, Vladimir Putin, na quinta-feira, tornando-se no primeiro líder asiático a visitar os dois países desde o início da invasão.

O líder indonésio abordou questões globais decorrentes do conflito na Europa, durante várias reuniões bilaterais com líderes presentes na cimeira de Munique, incluindo o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Em quase todas as reuniões bilaterais, foram discutidas questões relacionadas com a guerra na Ucrânia e o impacto na cadeia global de abastecimento alimentar", disse Marsudi, na mesma mensagem, divulgada nas redes sociais.

O Presidente indonésio "pediu unidade" para resolver estes problemas, que podem "causar sofrimento" a milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, salientou a diplomata.

Antes de partir no domingo, Widodo disse que ia pedir a Zelensky e Putin um cessar-fogo imediato e procurar um acordo de paz através do diálogo.

Apesar da pressão de países como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália para que Putin não participe na cimeira das 20 maiores economias do mundo, entre 11 e 13 de novembro, na ilha de Bali, a Indonésia manteve até agora o convite ao líder russo.

Em abril, o Presidente indonésio, popularmente conhecido como Jokowi, alargou o convite do G20 a Zelensky e declarou que a Indonésia está pronta para "contribuir para o esforço de paz".

A Rússia foi expulsa na década passada do grupo de economias industrializadas então conhecido como G8, rebatizado G7, na sequência da invasão da península da Crimeia, na Ucrânia, em 2014.

