Segundo a Presidência guineense, a visita realiza-se a convite do seu homólogo venezuelano, Nicola Maduro, e vai decorrer até sexta-feira.

"Uma importante delegação governamental guineense acompanha o Presidente da República, numa visita que servirá fundamentalmente para passar em revista a cooperação e impulsioná-la para patamares mais ambiciosos", refere, em nota divulgada na rede social Facebook, a Presidência guineense.

Segundo a nota, as áreas da educação, saúde, infraestruturas e petróleo "são as grandes prioridades" que o Presidente guineense discutirá com as autoridades venezuelanas.

