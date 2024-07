"Queremos apelar a população em geral e de forma dirigida a todos eleitores a uma participação colaborativa neste processo, acatando as mensagens a si dirigidas e, por conseguinte, participar nas eleições do dia 09 de outubro", disse Carlos Matsinhe, durante uma conferência de imprensa, em Maputo.

A campanha de educação cívica para as eleições gerais de 09 de outubro vai decorrer entre 25 de julho a 23 de agosto em Moçambique e no estrangeiro terá a duração de 15 dias, decorrendo ainda entre 09 e 23 de agosto em nove países, que também vão contar com assembleias de voto para estas eleições.

Segundo Matsinhe, os 6.082 agentes mobilizados deverão fazer de tudo para consciencializar pouco mais de 17 milhões de eleitores sobre a importância da sua participação responsável e ativa no processo eleitoral.

"A CNE exorta a todos os atores (...) a recorrer a todos recursos e a juntar todas as sinergias para formar, informar, mobilizar e persuadir o eleitorado a participar de forma ativa nas eleições de 09 de outubro de 2024", frisou o responsável.

O presidente da CNE avançou que os agentes de educação cívica deverão conhecer a sua zona de atuação e falar pelo menos uma língua local para facilitar a comunicação e transmissão das mensagens, acrescentando que a campanha vai decorrer, entre outros, de "porta em porta, nos aglomerados populacionais, mercados, escolas e paragens".

"Aos cidadãos em geral apelamos que acolham e ouçam com atenção a mensagem dos nossos educadores cívicos eleitorais e que sirvam de vetores para que esta mensagem chegue corretamente e sem ruído para outros concidadãos", acrescentou Matsinhe.

Carlos Matsinhe disse ainda que o nível de abstenções foi elevado nos últimos pleitos eleitorais, pedindo, por isso, a colaboração de toda a sociedade para que haja uma participação massiva no escrutínio de outubro.

"A participação massiva do eleitorado demonstrará a sua maturidade e o seu compromisso com os valores da democracia multipartidária (...). É o nosso desejo que esta campanha de educação cívica eleitoral (...) contribua para que todos os eleitores inscritos saiam das suas casas e participem ativamente da votação como resultado do nosso ensinamento", concluiu.

Moçambique elege em 09 de outubro deste ano um novo chefe de Estado, no âmbito das sétimas eleições presidenciais.

As presidenciais vão decorrer em outubro em simultâneo com as legislativas e as eleições dos governadores e das assembleias provinciais.

LN // JMC

Lusa/Fim