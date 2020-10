José Carvalho da Rocha, antigo ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, sucede a Sérgio Luther Rescova, que morreu no passado dia 09 de outubro, vítima de doença.

As causas da morte do dirigente do Bureau Político do MPLA não foram divulgadas, mas a imprensa angolana atribuiu o óbito à covid-19.

As competências têm estado a ser exercidas por Maria Fernanda Cavungo que assumiu funções de governadora interina do Uíge.

RCR // JH

Lusa/fim