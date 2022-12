O antigo governante, que foi embaixador em França, Espanha e Portugal, morreu devido a doença, na segunda-feira, aos 76 anos de idade.

João Lourenço destacou as funções relevantes que o diplomata exerceu, enquanto quadro da Administração Central do Estado, em Angola e no exterior do país, "com reconhecido zelo, sentido de dever e notável competência", de acordo com uma nota enviada à comunicação social.

"Muito recentemente, em razão da sua larga experiência de trabalho e contínua dedicação à causa de Angola e seu Povo, o Embaixador Assunção dos Anjos exercia a honrosa função de Consultor do Presidente da República", salientou, enaltecendo as qualidades de um homem "de fino trato e possuidor de vasta cultura".

O chefe do executivo angolano enfatizou "o valioso contributo" de Assunção dos Anjos enquanto diplomata e expressou sentimentos de pesar e solidariedade à família.

