De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço foi ainda reconhecido pelo seu empenho em questões de desenvolvimento e estabilidade do continente africano.

O diploma que distingue o Presidente angolano foi entregue em mãos ao secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Custódio Vieira Lopes, numa gala recentemente realizada na cidade de Dacar, capital da República do Senegal.

"O reconhecimento da ação do Presidente João Lourenço em prol de África foi feito pelo Fórum dos Operadores para a Garantia da Emergência Económica em África (Fogeca), que todos os anos condecora um chefe de Estado em Dacar", indica a nota.

No evento, um dos mais prestigiados atos da agenda pública do Senegal, participaram ministros de vários países africanos, operadores económicos e representantes da sociedade civil, com mais de 800 convidados em representação de 17 países africanos.

NME // LFS

Lusa/Fim