O júri desta edição do prémio no valor de 25 mil euros foi composto por Ana Paula Tavares, João Gobern, Margarida Ferra, Maria de Lurdes Sampaio e Ricardo Marques.

Na ata, o júri destacou "a densidade da escrita e escolha da linguagem no tratamento do corpo e na forma singular como assume a contemporaneidade".

"Há uma teoria da urgência que se descobre em cada poema constituindo o conjunto uma arte da coerência que se faz justo premiar", acrescentou o júri.

Editado pela Tinta da China em 2022, "Canina" abre com o poema que lhe dá título e no qual se lê: "Outra criatura se recorta nos meus gestos./Outra que a devassa/a natureza, a melancólica prática da carne/acesa em lanhos vivos,/beiços, o mínimo arroubo de dentes/no escuro. Outra criatura pousa./Come e dorme com regalo/pela tarde beberica/esparsas brisas no caramanchão./Odeia uns quantos, ladra muito./Também ama, se entre o medo/um soldado lhe desarticula a alma./e sente-lhes o cheio quando à terra/chegam ossos de indigesto esplendor.".

Nascida no Porto em 1984, Andreia C. Faria tem sido premiada ao longo da carreira, com destaque para o Prémio Autores da SPA para Melhor Livro de Poesia por "Tão bela como qualquer rapaz", em 2017, e o Prémio Literário Fundação Inês de Castro por "Alegria para o fim do mundo", publicado em 2019.

Em 2024, foi a comissária da homenagem a Eugénio de Andrade na Feira do Livro do Porto, quatro anos depois de "Alegria para o fim do mundo" ter dado mote àquele evento livreiro da cidade.

O encontro literário Correntes d'Escritas decorre na Póvoa de Varzim até sábado.

