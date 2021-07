DE acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação com maio de 2020, os preços na produção industrial subiram 9,6% tanto na zona euro quanto na UE, e avançaram, respetivamente, 1,3% e 1,4% quando comparados com abril.

Na variação homóloga, o indicador aumentou em todos os Estados-membros, com principal destaque para a Irlanda (45,1%), a Bélgica (20,1%) e a Dinamarca (17,2%).

Na comparação em cadeia, os preços na produção industrial aceleraram também nos 27 Estados-membros, com as subidas mais relevantes a serem registadas na Irlanda (5,3%), na Dinamarca (3,3%) e na Finlândia (2,6%).

Em Portugal, os preços na produção industrial avançaram 9,8% em termos homólogos e 1,3% na variação em cadeia.

