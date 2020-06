Segundo o Governo, a 14.ª morte aconteceu ao final do dia de segunda-feira, na cidade da Praia, e trata-se de um homem de 70 anos, que tinha outros problemas de saúde associados.

Na habitual conferência de imprensa ao final da tarde de segunda-feira para fazer o ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional da Saúde, Artur Correia, anunciou outra morte no dia na cidade da Praia, uma pessoa de 80 anos, e que também tinha outras comorbidades.

Com mais estas duas mortes, já são oito na cidade da Praia e nove na ilha de Santiago, de um total de 14 a nível nacional, sendo que os outros óbitos aconteceram no Sal (3), Boa Vista (1) e São Vicente (1).

Do total de óbitos no país, sete são do sexo feminino e outros tantos do sexo masculino, e 10 das pessoas com idades superiores a 60 anos.

Cabo Verde regista um total de 1.165 casos confirmados, dos quais 607 recuperados (52,7%), dois doentes foram transferidos para os seus países e tem neste momento 542 casos ativos da doença.

Em África, há 9.660 mortos confirmados em mais de 384 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 502 mil mortos e infetou mais de 10,20 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // PJA

Lusa/Fim