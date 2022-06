"O Presidente da República felicita Vasco Cordeiro, antigo Presidente do Governo Regional dos Açores, pela sua eleição hoje para Presidente do Comité das Regiões da União Europeia", lê-se numa nota publicada no 'site' da Presidência.

De acordo com o chefe de Estado, "trata-se de um importante lugar no quadro das instituições europeias, que muito prestigia Portugal e põe em evidência as regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira".

"O Presidente da República deseja a Vasco Cordeiro os maiores êxitos nestas novas e importantes funções em Bruxelas, em benefício da construção europeia e das suas regiões, mas também de Portugal", é acrescentado.

Vasco Cordeiro é o primeiro português a presidir ao Comité das Regiões da União europeia (UE), cargo que ocupará nos próximos dois anos e meio.

O novo presidente do Comité das Regiões disse hoje, em Bruxelas, que a Europa tem de se fortalecer para enfrentar os desafios da atualidade, nomeadamente a pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia.

"Estamos a sair de uma pandemia e temos uma guerra com consequências diretas na Europa", disse, em conferência de imprensa, após a eleição, salientando que a atualidade "requer uma Europa mais forte e mais justa" e que defenda os seus valores.

Vasco Cordeiro apelou ainda a uma melhor defesa da política de coesão, em benefício das regiões, municípios e localidades.

No futuro, nomeadamente após o fim do atual quadro financeiro plurianual (2021-2027), "a política de coesão deve servir múltiplos interesses, deve servir também para acudir a situações de emergência, como acontece com a pandemia e a guerra na Ucrânia", acrescentou.

Vasco Cordeiro foi primeiro vice-presidente do Comité das Regiões nos últimos dois anos e meio e agora sucede ao grego Apostolos Tzitzikostas, após eleição na sessão plenária para a segunda parte do mandato do período 2020-2025.

Membro do Comité das Regiões desde 2013, o agora presidente é o primeiro oriundo de uma região ultraperiférica.

Em 2012, Vasco Cordeiro foi eleito presidente do Governo Regional dos Açores, sucedendo a Carlos César num cargo que ocupou até às eleições regionais de 2020.

