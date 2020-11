"Em nome do povo santomense e em meu próprio, endereço a Vossa Excelência, bem como à Senhora Kamala Harris, as mais vivas felicitações pela vossa eleição à presidente dos Estados Unidos e exprimo votos ardentes de bom desempenho no exercício das vossas altas funções", refere Evaristo Carvalho em mensagem hoje endereçada.

O estadista são-tomense espera poder com os dois governantes "aprofundar ainda mais as boas relações de amizade e de cooperação existentes entre os dois países", e também "empreender" com Joe Biden e "demais líderes mundiais, ações comuns visando enfrentar os grandes desafios, como o aquecimento global do Planeta, a Pandemia do Covid-19 e o Multilateralismo".

Joe Biden foi anunciado, no sábado, como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, de acordo com projeções dos 'media' norte-americanos.

Segundo as projeções, Biden totaliza 290 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.

