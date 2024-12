"Ai de polícia que for apanhado a pedir mil francos a alguém", avisou Sissoco Embalo, num discurso por ocasião da inauguração das novas instalações da Polícia de Intervenção Rápida (PIR).

O Presidente guineense afirmou que a Polícia de Trânsito tem como missão inspecionar o comportamento dos motoristas e transeuntes na via pública, mas "não pedir dinheiro", em alusão a processos de corrupção.

Umaro Sissoco Embalo anunciou para 2025 um processo de reforma na Polícia de Trânsito através de recrutamento de novos agentes como, disse, tem acontecido com diversas forças policiais do país.

"Vamos fazer reforma na polícia de trânsito. Temos de recrutar jovens. A partir de janeiro vamos completar a instalação de câmaras de vigilância por toda a cidade de Bissau", esclareceu Embalo.

Logo no início do seu mandato em 2020, Umaro Sissoco Embalo ordenou a instalação de câmaras de vigilância nalgumas zonas da capital guineense, cujo ponto de controlo se encontra no Ministério do Interior.

O Presidente guineense observou hoje que "não gosta da desordem", por isso tem equipado e garantido condições de trabalho às Forças de Defesa e Segurança. Anunciou que a Guarda Nacional e a Brigada de Intervenção Rápida (BIR) também vão ser dotadas de novas instalações em 2025.

"A segurança pública tem de ser protegida e valorizada custe que custar", defendeu Sissoco Embalo.

No próximo ano, anunciou Embalo, a Guiné-Bissau vai criar uma Força Especial, cuja formação será garantida internamente através de instrutores guineenses, disse.

"Não é minha tendência militarizar o país, mas temos de renovar as nossas forças de segurança", afirmou o Presidente guineense, salientando que a cultura de golpe de Estado e de insubordinação nas forças armadas "tem de acabar".

O novo quartel da PIR foi construído de raiz no bairro de Enterramento, nos subúrbios de Bissau.

Até aqui aquela força, especializada em combate aos distúrbios urbanos, tinha o seu quartel nas instalações do Ministério do Interior.

MB // SF

Lusa/Fim