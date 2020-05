Na sua mensagem a propósito do dia do município da Praia, que se assinala hoje, e quando apenas a ilha de Santiago permanece, até às 24:00 de 29 de maio em estado de emergência, o chefe de Estado afirma haver motivos para satisfação no combate à doença, embora alerte que a covid-19 "não desapareceu, mas está controlada", até porque a "grande maioria da população tem aderido às recomendações das autoridades sanitárias".

"Contudo, não podemos ignorar que precisamos de ir mais longe, necessitamos convencer a pequena parcela dos munícipes que ainda resiste a adotar os procedimentos corretos a mudar de conduta, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu município, pela sua cidade. A mudança de atitude tem de ser imediata", exortou Jorge Carlos Fonseca.