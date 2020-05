O Ministério mantém-se, por outro lado, como o órgão central do aparelho de Estado nas áreas de obras públicas, materiais de construção, estradas e pontes, habitação, recursos hídricos, abastecimento de água e saneamento.

O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, tem o prazo de 60 dias, contados a partir da publicação do decreto, para "submeter ao órgão competente a proposta do Estado Orgânico do Ministério", lê-se no comunicado da Presidência.