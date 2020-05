"Na vossa qualidade de academia moçambicana, qual pode ser a vossa contribuição na luta contra esta pandemia?", questionou o chefe de Estado moçambicano, durante um encontro com reitores de cinco instituições de ensino superior na Presidência da República.

Para Filipe Nyusi, numa altura em que o mundo enfrenta a pandemia da covid-19, as academias moçambicanas são chamadas a procurar soluções, a partir da realidade do país.

"Temos de pensar em soluções a curto, médio e longo prazo. O que podemos dar, o que podemos fazer e o que pode ser capitalizado", frisou o chefe de Estado moçambicano, acrescentando que a luta contra a covid-19 deve ser travada em "todas as frentes".

Com um total de 80 casos da covid-19, sem vítimas mortais, Moçambique vive em estado de emergência desde 01 de abril e até final de maio, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se a toda a população que fique em casa, se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar.

Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos transportes coletivos, com obrigatoriedade do uso de máscaras faciais, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.800, com mais de 44 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados

EYAC // AJO

Lusa/Fim