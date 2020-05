"O cenário que se vislumbra é de muitos desafios, mas como Governo tudo faremos, em parceria com o sector privado, para mitigar os impactos nefastos deste fenómeno, sempre à luz da meta do Governo de criar muito mais postos de trabalho", referiu o chefe de Estado.

As celebrações do Dia do Trabalhador deste ano "terão de obedecer às medidas de prevenção da covid-19 que assola o mundo" e que "afeta diretamente os trabalhadores e suscita incertezas na sociedade, nas empresas, sindicatos e até nos governos".

"Somos solidários e encorajamos os trabalhadores que ocupam a linha da frente neste esforço nacional de resposta à covid-19", destacou Filipe Nyusi.

O Presidente moçambicano enumerou "o pessoal da saúde, os professores, a polícia, os provedores de serviços, como eletricidade e água, entre outros que dão o melhor de si para que o país mantenha a marcha".

Ao terminar, Filipe Nyusi lançou um apelo: "celebremos esta data em distanciamento social, refletindo sobre o que mais cada um de nós pode dar, com criatividade e espírito empreendedor, para que juntos superemos os desafios".

Moçambique regista um total acumulado de 79 casos de infeção pelo novo coronavírus, sem registo de mortes e com 10 recuperados.

O país vive em estado de emergência desde 01 de abril e até final de maio, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, e recomendando-se a toda a população que fique em casa, se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar.

Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos transportes coletivos com obrigatoriedade do uso de máscaras faciais.

As escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

A declaração do estado de emergência prevê a adoção de medidas de política fiscal e monetária sustentáveis "para apoiar o setor privado a enfrentar o impacto económico da pandemia".

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.

