Sousa era primeiro secretário da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), na província de Tete, centro do país, antes de ser indigitado para o cargo de vice-ministro da Terra e Ambiente.

Em Tete, foi administrador distrital e ocupou cargos de escalões de base e intermédios do aparelho do partido no poder.

Além de ser parte da estrutura da Frelimo em Tete, Fernando Bemane de Sousa é formado em ensino de História, tendo lecionado esta disciplina no ensino secundário e exercido funções na Organização Nacional dos Professores (OND).

O Ministério da Terra e Ambiente é liderado Ivete Maibasse, que ocupa o cargo de ministra desde 2019.

