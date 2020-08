"Neste momento de dor, quero endereçar em nome do povo moçambicano, e no meu próprio, as nossas mais profundas condolências a Vossa Excelência e, através de vós, ao povo e ao Governo do Líbano. Transmitimos a nossa solidariedade e simpatia às famílias enlutadas, desejando rápidas melhoras aos feridos nestas trágicas explosões", afirma o chefe de Estado moçambicano numa nota hoje divulgada pelo seu gabinete de imprensa.

Na terça-feira, um incêndio num armazém onde 2.750 toneladas de nitrato de amónio estiveram armazenadas durante seis anos, no porto de Beirute, causou duas explosões que provocaram mais de 160 mortos, cerca de 6.000 feridos, dezenas de desaparecidos e centenas de milhares de desabrigados, segundo os mais recentes dados divulgados pelas autoridades.