Nyusi vai juntar-se aos membros da 'troika' do órgão de Política, Defesa e Segurança da SADC, os presidentes Emmerson Mnangagwa (Zimbabué, que lidera o órgão), Mokgweetsi Masisi (Botsuana, vice-presidente do órgão) e Edgar Lungu (Zâmbia, líder cessante do órgão).

"No encontro, os chefes de Estado e de Governo, membros da 'troika' do órgão da SADC, vão analisar o atual estado da situação política e de segurança da região austral do continente", indicou, em comunicado, a presidência moçambicana.