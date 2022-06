Nyusi falava durante um encontro com Ghal, que se deslocou a Moçambique para participar nas celebrações, no dia 25, dos 47 anos da independência nacional e dos 60 da fundação da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder.

Falando em nome do chefe de Estado, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, declarou que os dois países avaliaram positivamente os vínculos históricos que mantêm.

Por seu turno, o presidente da RASD manifestou solidariedade com Moçambique na luta contra o "terrorismo" na província de Cabo Delgado, norte do país.

O Estado moçambicano apoiou desde a independência, em 1975, a causa do povo sarauí na reivindicação da integridade territorial sobre o Saara Ocidental ocupado por Marrocos, após ter sido colonizado por Espanha.

PMA // JH

Lusa/Fim