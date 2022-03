"Testemunhar o estabelecimento de novas instituições, presenciar o início de um projeto é sempre, para um chefe de Estado, um ato gratificante", notou Sissoco Embaló, dirigindo-se aos presentes, entre empresários, membros do Governo e corpo diplomático acreditado em Bissau.

O Presidente guineense afirmou que se sente satisfeito pelo facto de o novo banco ajudar o país a "enfrentar um dos seus maiores desafios" que é o financiamento da economia.

Umaro Sissoco Embaló considerou que o país não poderá conhecer um progresso social sem que tenha, antes, um crescimento económico sustentável que possa concorrer para a estabilidade das instituições públicas.

"É neste enquadramento político que se vai inscrever a ação da Coris Bank na Guiné-Bissau", defendeu Embaló.

O Presidente guineense espera que o novo banco venha a captar as poupanças dos clientes, investir na economia, ajudar a fortalecer o tecido empresarial e o crescimento económico do país.

"A vossa presença no nosso país representa um voto de confiança na economia e no futuro da Guiné-Bissau", observou Umaro Sissoco Embaló, prometendo, já se expressando em francês, que o Coris Bank não se vai sentir só no país.

Embaló afirmou que a Guiné-Bissau "estará sempre" ao lado de investidores no sentido de permitir que as duas partes ganhem.

A diretora da sucursal do Coris Bank na Guiné-Bissau, Myriam Kone saudou a presença do chefe de Estado guineense na inauguração da agência que fica na praça dos heróis nacionais, ao lado do palácio da presidência.

Myrian Kone explicou que o grupo Coris Bank tem como valores: confiança, originalidade, responsabilidade, integridade e sociabilidade, que correspondem às iniciais do banco.

O Coris Bank Internacional, que iniciou as atividades na Guiné-Bissau no início de março, tem como metas financiar as pequenas e médias empresas como faz nos restantes sete países da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), anunciou o banco num comunicado.

O Coris Bank Internacional é um grupo comercial privado do Burkina Faso criado em janeiro de 2008, com um capital social de 32 mil milhões de francos cfa (cerca de 48 milhões de euros).

A agência principal do Coris Bank funciona nas antigas instalações da TAP em Bissau.

O Coris Bank Internacional está presente nos oito países da UEMOA (Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Senegal e Togo).

O banco também opera na Guiné-Conacri, que não faz parte da UEMOA, mas é membro da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO).

"A presença na Guiné-Bissau confirma cada vez mais a ambição do Coris Bank International de participar na melhoria do nível de bancarização das populações e contribuir para o crescimento do mercado nacional acrescentando uma mais-valia à economia local", lê-se na nota.

O financiamento às pequenas e médias empresas é descrito como o objetivo estratégico do Coris Bank Internacional, que passa a ser o sexto banco comercial na Guiné-Bissau.

Os outros bancos comerciais são o Banco Atlântico, BAO, BDU, Ecobank e Orabank.

Dados do Banco Central de Estados da África Ocidental (BCEAO) apontam a Guiné-Bissau como o país onde menos pessoas utilizam o banco nas transações comerciais.

MB // LFS

Lusa/Fim