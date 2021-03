Umaro Sissoco Embaló encontra-se no Cairo para "uma visita de trabalho e de amizade", de 48 horas, a convite de Khalil Al-Sisi, com quem se reuniu hoje, disse à Lusa fonte da presidência guineense.

A visita tem como finalidade reforçar as relações político-diplomáticas e relançar a cooperação em diferentes áreas, entre os dois países, notou a mesma fonte.

Numa conferência de imprensa, após uma reunião à porta fechada com o seu homólogo egípcio, Sissoco Embaló disse ter ficado satisfeito com o anúncio de reabertura da embaixada daquele país árabe em Bissau e que tinha prometido fazer o mesmo no Cairo.

Os dois chefes de Estado apontaram para a possibilidade de a Guiné-Bissau e o Egito cooperarem nos domínios da formação militar, diplomacia, luta contra o terrorismo, trocas comerciais, combate à imigração clandestina, incentivo ao investimento, entre outras áreas.

Integram a delegação presidencial guineense, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades, Suzi Barbosa, e os ministros das Finanças, João Fádia, e da Defesa, Sandji Fati.

Umaro Sissoco Embaló e a comitiva seguem do Cairo para a Arábia Saudita, no sábado, para uma outra visita.

