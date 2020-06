Em declarações aos jornalistas no aeroporto de Bissau, Sissoco Embaló disse estar disponível para contribuir "com o pouco do conhecimento" que tem da realidade líbia, ajudando o seu homólogo congolês, Denis Sassou Nguesso.

O líder congolês faz parte de um painel de chefes de Estado indigitados pela União Africana para ajudar a encontrar uma saída para a crise líbia, país devastado por uma série de conflitos armados, desde 2011, na sequência do derrube do então Presidente, Muammar Kadhafi.

O chefe de Estado guineense afirmou que o painel foi constituído antes da sua chegada à presidência e agora Denis Sassou Nguesso, de quem é amigo pessoal, entende que poderá contribuir "com o pouco conhecimento" da realidade líbia.

"Posso ajudar na resolução da crise entre os meus irmãos líbios", disse Embaló, anunciando que antes fará uma escala no Senegal, também para conversar com o seu "irmão Macky Sal" sobre a situação na Líbia.

O Presidente guineense disse ainda que vai aproveitar para agradecer ao homólogo senegalês os apoios que tem dado à Guiné-Bissau, nomeadamente na expansão do sinal da única televisão do país e ainda em sementes agrícolas.

Nesse particular, Sissoco Embaló afirmou que a Guiné-Bissau recebeu recentemente do Senegal diversas espécies de sementes agrícolas, no valor de dois milhões de dólares (1,77 milhões de euros), um sinal da "boa cooperação e boa vizinhança" entre a Guiné-Bissau e o Senegal.

A vista do Presidente guineense à República do Congo deverá durar 24 horas.

