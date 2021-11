"É evidente que não foi sensível a razões partidárias, minimamente, basta ver os prazos para ver que não foi sensível", realçou aos jornalistas o chefe de Estado, à margem do 3.º Encontro Nacional de Cuidadores Informais, em Évora.

Questionado sobre as críticas feitas por alguns partidos sobre a data das legislativas antecipadas, Marcelo Rebelo de Sousa vincou que o Presidente da República "define-se em função do interesse nacional".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou, na quinta-feira, a dissolução do parlamento, na sequência do chumbo do Orçamento para 2022, e a realização de eleições legislativas antecipadas para o próximo dia 30 de janeiro.

SM // JPS

Lusa/Fim