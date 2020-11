"Felicito Joe Biden e Kamala Harris pela sua anunciada vitória na eleição presidencial americana e auguro o reforço das relações históricas e culturais entre americanos e cabo-verdianos e da cooperação entre os dois países", escreveu o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, numa mensagem divulgada na sua conta oficial na rede social Facebook.

Estima-se que vivam nos Estados Unidos da América mais de 300 mil cabo-verdianos e descendentes, a maior comunidade fora do arquipélago.

O chefe de Estado exortou que esta eleição "possa vir a atingir um nível que corresponda ao do relacionamento humano entre os dois povos".

Também o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, usou a rede social Facebook para dar os "parabéns" a Biden e Kamala Harris, pela eleição.

"Cabo Verde conta com a nova Administração Americana no reforço das relações diplomáticas, económicas e de parceria para o desenvolvimento com os EUA, país que alberga a maior comunidade cabo-verdiana no exterior e com o qual Cabo Verde tem uma relação de mais de 200 anos", recordou o primeiro-ministro.

O candidato democrata Joe Biden foi hoje anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, segundo projeções dos 'media' norte-americana.

Segundo as projeções, Biden totaliza 290 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.

