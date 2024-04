Durante a visita a Portugal, que termina a 28 de abril, José Ramos-Horta vai reunir-se com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com o primeiro-ministro Luís Montenegro, e com o presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, referiu, em comunicado, a Presidência timorense.

Em declarações à Lusa, no início de abril, o prémio Nobel da Paz lembrou o 25 de abril de 1974 como uma "bela revolução" para a "realização do sonho da liberdade e democracia para o povo português", para a resolução da guerra colonial e pela forma como decorreu sem "sangue e sem fuzilamentos".

"Portugal hoje é economicamente mais desenvolvido, lidera nas áreas da ciência, tecnologia, medicina, tem muito prestígio na Europa, prestígio internacional. Portanto, é a razão para celebrarmos os 50 anos, 25 de Abril", acrescentou.

Segundo a Presidência timorense, o Presidente timorense irá viajar de Lisboa para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde vai participar na cerimónia de formatura da Universidade de Rutgers, no dia 30 de abril.

Na cerimónia, José Ramos-Horta vai proferir uma palestra dedicada ao tema "Lições sobre Guerra e Paz de uma aldeia do sudeste asiático".

O chefe de Estado timorense, que regressa a Díli em 03 de maio, detém um "Doutor Honoris Causa" da Universidade Rutgers.

