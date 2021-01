"Limito-me a olhar as imagens e ouvir as notícias, fiquei e fico surpreendido um pouco por ter acontecido num país como os Estados Unidos da América, mas acredito que, sendo um país com uma tradição democrática forte, com instituições sedimentadas, será um incidente ou acidente de percurso, e que as instituições democráticas e os valores e princípios democráticos triunfarão sempre", disse Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado falava à imprensa, na cidade da Praia, no ato de apresentação pública do oitavo volume da obra "Magistratura de Influência".