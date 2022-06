"Reafirmo a importância do aprofundamento das relações económico-comerciais entre Cabo Verde e a União Europeia, com destaque para o pilar da convergência técnica e normativa", disse o chefe de Estado cabo-verdiano, no seu discurso na sessão de abertura da 15ª Edição das Jornadas Europeias de Desenvolvimento, que decorrem em Bruxelas.

Além do pilar da convergência técnica e normativa, o chefe de Estado cabo-verdiano quer ainda aprofundar as relações com a UE nas economias azul e verde, digitalização, crescimento inclusivo e emprego, saúde e investigação.

"Sempre é possível inovar quando existe vontade política e confiança entre as partes", reforçou José Maria Neves, que lembrou que os laços de Cabo Verde com a União Europeia e os seus Estados-membros remontam aos tempos da independência.

"São relações que foram crescendo e amadurecendo a ponto de ter atingido, em 2007, com a Parceria Especial, um patamar qualitativamente diferente, graças ao reforço da credibilidade e da imagem internacional do país", notou José Maria Neves, que na altura foi quem assinou o acordo de parceria, enquanto primeiro-ministro cabo-verdiano, cargo que exerceu até 2016.

Ainda no seu discurso, o Presidente falou sobre África, um continente com instrumentos de ação, nomeadamente a Agenda 2063, que deve ser cumprida se o continente quiser afirmar-se como "parceiro forte e credível" da União Europeia e de outros espaços geopolíticos.

E, relativamente a Cabo Verde, sublinhou que é um dos países mais atingidos pelas consequências da covid-19 e está entre os mais afetados pelas alterações climáticas, pelo que voltou a pedir uma "discriminação positiva" do arquipélago.

"Com soluções diferenciadas e inclusivas, apelando para a possibilidade de se consagrar uma atenção particular a um pacote de Investimento Global Gateway África-Europa para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, por um lado, e a adoção do Índice de Vulnerabilidade Multidimensional -- MVI - como critério de acesso ao financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -- ODS - bem como medidas de facilitação do comércio e de alívio da dívida externa, por outro", sugeriu José Maria Neves.

O Presidente cabo-verdiano participa até quarta-feira nas Jornadas Europeias de Desenvolvimento, a convite da Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen.

A edição de 2022 das Jornadas Europeias do Desenvolvimento decorre sob o tema "Global Gateway (Portal Global): construir parcerias sustentáveis para um mundo conetado".

As Jornadas Europeias do Desenvolvimento incluem uma série de painéis de alto nível sobre os cinco temas principais da estratégia: setor digital, clima e energia, transportes, saúde, educação e investigação. São ainda organizadas sessões específicas sobre o contexto geopolítico e a necessidade de fluxos de financiamento sustentáveis, além de sessões específicas sobre cada região.

