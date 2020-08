"Todos os reparos a atuações ou omissões de instituições ligadas diretamente à prevenção e combate do vírus, mesmo os mais objetivos e legítimos, vindos de parceiros institucionais, devem ser preferencialmente colocados nos espaços próprios e não na praça pública", publicou Jorge Carlos Fonseca, na sua página oficial do Facebook.

A publicação do chefe de Estado cabo-verdiano surge após declarações do diretor nacional de Saúde, Artur Correia, e do presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB), Renaldo Rodrigues.