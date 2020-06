Numa mensagem dirigida ao seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, o chefe de Estado cabo-verdiano começou por enviar um "abraço fraterno ao povo irmão de Moçambique e expressar as profundas felicitações" pela "importante efeméride".

"Nestes tempos de dificuldades e incertezas devido à pandemia da covid-19 que vem afetando os nossos países, não gostaria de deixar de aproveitar esta oportunidade para manifestar a minha firme vontade e disponibilidade total, na continuação do trabalho que vimos desenvolvendo em prol dos laços de cooperação e amizade que sempre existiram entre os nossos dois países e povos, seja no quadro bilateral, seja no contexto da família que nos é comum, a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), e no plano multilateral mais amplo", escreveu Jorge Carlos Fonseca.