"Por ocasião das festividades do 47.º aniversário da independência do seu país, tenho o grato prazer de endereçar-lhe as minhas mui calorosas felicitações por tão importante efeméride, momento em que gostaria de também dirigir-me ao povo irmão da Guiné-Bissau, a quem envio o meu abraço sincero e fraterno, augurando votos de progresso, bem-estar, e concórdia", lê-se na mensagem enviada por Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado cabo-verdiano aproveitou a ocasião para manifestar a sua disponibilidade para trabalhar em prol do estreitamento dos "fortes laços" que unem os dois países, seja na esfera bilateral, na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) ou em outros espaços multilaterais comuns.

A Guiné-Bissau assinalou hoje os 47 anos de independência com uma cerimónia no Estádio Nacional, em Bissau, com um discurso do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, e com uma parada militar.

Na cerimónia participaram quatro chefes de Estado africanos e Portugal esteve representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

