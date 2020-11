"Mindelact significa, nesta conjuntura especial e complexa, um passo importante e ousado no regresso das atividades culturais coletivas que desejamos no país", escreveu Jorge Carlos Fonseca, na sua página pessoal no Facebook.

O chefe de Estado cabo-verdiano vai marcar presença no espetáculo de abertura do festival de teatro e fará uma intervenção no final.