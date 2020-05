Segundo o decreto presidencial, divulgado à imprensa, o estado de emergência entra em vigor às "00:00 horas de 27 de maio e termina às 24:00 horas de 10 de junho".

"O recurso à renovação do estado de emergência, pela quarta vez consecutiva, prende-se com o agravamento da situação da calamidade pública provocada pela covid-19, tendo-se registado um aumento exponencial de novos infetados no país", pode ler-se no decreto presidencial.