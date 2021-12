Dedicado ao tema "Desafios de Estabilidade e Emergência em África no mundo pós-covid", o fórum, que vai decorrer entre segunda e terça-feira, é organizado pelo Senegal e a Avisa Partners, refere, em comunicado, a organização.

Segundo a organização do evento, o Fórum Internacional de Dacar sobre Paz e Segurança em África foi criado em 2014 por iniciativa do Presidente senegalês, Macky Sall, e "rapidamente se estabeleceu como um evento de referência em termos de segurança e construção da paz em África".

"O Fórum de Dacar para a Paz e Segurança permite que África faça ouvir a sua voz sobre questões de segurança internacional. Nas suas seis edições, o fórum tornou-se num evento de referência no continente e internacionalmente", afirma, citada no documento, a chefe da diplomacia senegalesa, Aissata Tal Sall.

Presidido pelo chefe de Estado Macky Sall, que assume a presidência da União Africana em fevereiro de 2022, o fórum vai contar também com as presenças, segundo a organização, do Presidente da África do Sul, Cyrill Ramaphosa, da Níger, Mohamed Bazoum, do presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, e do presidente da comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat.

A França, que vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia no início de 2022, vai fazer-se representar pela ministra das Forças Armadas, Florence Parly, e pelo chefe da diplomacia, Jean-Yves Le Drian.

Segundo a organização, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, também participará no encontro.

A coorganizadora do evento, a francesa Avisa Partners, é uma empresa de serviços de informações que atua na área dos negócios, assuntos internacionais e cibersegurança.

