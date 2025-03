A iniciativa insere-se no papel de José Maria Neves como "campeão" para a preservação do património natural e cultural africano, segundo a União Africana (UA), cabendo-lhe "impulsionar ações que influenciem positivamente o ambiente, face às aceleradas alterações climáticas e os seus efeitos nefastos sobre pequenos estados insulares como Cabo Verde".

Os principais sinais das alterações climáticas bateram recordes no ano passado, confirmou, na quarta-feira, uma equipa internacional de cientistas da Organização Meteorológica Mundial, alertando que algumas das suas consequências "serão irreversíveis durante centenas, se não milhares de anos".

Cabo Verde lançou um Portal do Clima, dedicado à temática, (portaldoclima.gov.cv) onde explica que, este ano, dará passos fundamentais "na governança e na transparência climática" com a elaboração de diversos relatórios alinhados com os padrões internacionais.

José Maria Neves vai assinalar o Dia Mundial da Árvore, ou das Florestas, com o lançamento, na sexta-feira, da campanha de plantação de 50 árvores nos diversos municípios do país, no quadro do cinquentenário da independência nacional.

"O objetivo é sensibilizar a população para a importância da preservação ambiental, prevenir as alterações climática, a erosão dos solos e a desertificação, assim como reforçar o compromisso de Cabo Verde com a sustentabilidade e a resiliência climática", referiu.

A iniciativa, que se traduz em plantação de árvores ornamentais e fruteiras, vai decorrer em São Domingos, ilha de Santiago, depois de duas ações já realizadas nas ilhas de Santo Antão e São Vicente.

