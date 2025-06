José Maria Neves estará em Portugal na quinta-feira para cumprir uma agenda de trabalho em Loulé, Algarve, onde Cabo Verde é o país convidado do Festival MED.

Durante a estadia, o chefe de Estado visita os paços do concelho, as ruínas do Cerro da Vila -- Museu Romano e a associação Esperança e Paz, que "desde 2006 desenvolve iniciativas sociais para apoiar idosos e pessoas com deficiência", indica a presidência.

O Festival MED, que conta com a presença de artistas cabo-verdianos e lusodescendentes, celebra a diversidade cultural e o encontro entre os povos, incluindo música, artes plásticas, dança, teatro, animação de rua, cinema e workshops.

Já no sábado, o Presidente da República de Cabo Verde terá um encontro, em Madrid, com a comunidade cabo-verdiana residente na região, "reforçando o seu compromisso em estar próximo da diáspora e mobilizá-la para os desafios do país", lê-se no mesmo comunicado.

A convite do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, José Maria Neves representará Cabo Verde, entre segunda e quinta-feira, dia 03 de julho, na 4.ª Conferência Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento (FFD4), que terá lugar em Sevilha.

O evento reunirá a comunidade internacional para debater desafios globais, como a instabilidade geopolítica e económica, as perturbações nas cadeias de abastecimento e a redução da assistência oficial para o desenvolvimento.

O Presidente do arquipélago intervirá na primeira sessão plenária, defendendo um novo ciclo de financiamento para o desenvolvimento que garanta justiça entre gerações e prosperidade partilhada, assente na coerência, corresponsabilidade e solidariedade global, segundo o comunicado da Presidência.

Participará também em eventos paralelos, como o encontro especial da "plataforma de ação de Sevilha" e uma mesa-redonda sobre "mobilização e alinhamento dos recursos públicos internos".

A conferência visa acordos para mobilização dos recursos necessários à concretização da agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como à manutenção do limite de 1,5 °C definido pelo Acordo de Paris.

