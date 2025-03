A tradução intitulada "Konstituison di Repúblika di Kabuverdi", está escrita na variedade da ilha de Santiago da língua cabo-verdiana e é da autoria do linguista e escritor Manuel Veiga.

"A Presidência abraçou o projeto apresentado pelo antigo ministro da Cultura, num claro incentivo ao reforço, valorização e melhor conhecimento da língua materna", anunciou o gabinete do chefe de Estado.

Além de promover a língua, a tradução da Constituição "reforça a literacia e a democratização do acesso" à lei base do arquipélago, refere José Maria Neves no prefácio da publicação, tendo em conta que o crioulo é a língua corrente da população em Cabo Verde -- apesar de o português ser a língua oficial.

Assim como abraçou o projeto de Manuel Veiga, o chefe de Estado "incentiva e disponibiliza-se a patrocinar a tradução da Constituição da República para outras variantes da língua cabo-verdiana", acrescentou.

O lançamento está previsto para as 17:00 (18:00 em Lisboa) no Palácio da Presidência, no Plateau, cidade da Praia.

José Maria Neves tem defendido que deve haver um esforço concertado para tentar oficializar a língua cabo-verdiana, em paridade com o português, no ano em que se assinalam os 50 anos da independência de Cabo Verde -- a celebrar a 05 de julho.

LFO // MLL

Lusa/Fim