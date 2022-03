Segundo uma nota do gabinete de imprensa da presidência, o primeiro dia será ocupado com uma reunião do Conselho de Governação Local, órgão de consulta do chefe de Estado, para fazer uma "avaliação exaustiva dos grandes projetos em curso no país, sobretudo infraestruturas como estradas, pontes, escolas, hospitais e planos de impacto social como os relacionados com o combate à fome, pobreza e efeitos da seca".

Na cidade Menongue, encontram-se já os governadores das diferentes províncias e um grupo de ministros que tutelam as áreas que vão ser avaliadas, designadamente projetos sociais e de construção de infraestruturas.

"O segundo e último dia da visita do Presidente, sexta-feira 11, será inteiramente dedicado à província do Cuando Cubango, estando agendada uma reunião com o governo provincial para análise do estado de desenvolvimento da região nos mais diferentes domínios", refere a mesma nota.

