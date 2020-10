Esta é a quarta vez que João Lourenço, Presidente da República de Angola desde setembro de 2017, se dirige à nação, um imperativo constitucional que determina que seja endereçada esta mensagem na abertura do ano parlamentar.

Joao Lourenço, que chegou ao parlamento pelas 11:00, discursa este ano perante um plenário com muito menos deputados do que é normal, devido às restrições impostas pela pandemia, tendo a intervenção sido antecedida por um minuto de silêncio em memoria dos deputados Mendes Bartolomeu e Sérgio Luther Rescova, também governador do Uíje e dirigente do MPLA, que morreu na sexta-feira, alegadamente devido à covid-19.