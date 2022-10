Para João Lourenço, a escolha de Lula da Silva para a mais alta magistratura do Brasil traduz, "para o povo brasileiro, a esperança de que, sob vossa liderança, a nação brasileira trilhará os caminhos da prosperidade" assentes em valores democráticos, de justiça social e de inclusão.

Luís Inácio Lula da Silva foi eleito, no domingo, Presidente da República Federativa do Brasil e bateu na concorrência Jair Bolsonaro, que dirigiu o país sul-americano nos últimos anos.

O Presidente angolano recorda que Angola e Brasil acumulam um passado recente de ricas memórias de relações bilaterais que "precisam de ser resgatada".

E, por isso, "acredito que os laços históricos de amizade e de fraternidade entre os nossos povos poderão nos impulsionar a trabalhar afincadamente no sentido de estreitamento das relações de cooperação bilateral existentes entre os nossos governos", no interesse de Angola e do Brasil.

João Lourenço, na sua mensagem tornada pública hoje, endereça igualmente à Lula da Silva "melhores votos de bem-estar pessoal e de sucesso na sua honrosa missão para a qual foi indicado a desempenhar por escolha do povo brasileiro".

