João Lourenço manifestou ao secretário-geral da ONU preocupação com a situação na relação entre a RDCongo e o Ruanda, "o que justifica a realização, com urgência, da Cimeira de Luanda, entre o mediador Angola" e os chefes de Estado da RDCongo e do Ruanda, refere nota dos serviços de imprensa da presidência angolana.

O Presidente da República da Angola vai enviar, na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores a Dacar, para apresentar ao seu homólogo senegalês, Macky Sall, na qualidade de presidente em exercício da União Africana (UA), uma mensagem sobre os passos dados por Angola em cumprimento do mandato da Cimeira de Malabo, acrescenta a mesma nota.

João Lourenço vai mediar as tensões entre a RDCongo e o Ruanda e recebeu no início de junho a visita do Presidente congolês, Félix Tshisekedi, num encontro em que foram debatidas várias questões no âmbito de uma resolução pacífica do diferendo entre os dois países.

Tshisekedi acedeu entretanto ao pedido do seu homólogo angolano para libertar dois soldados ruandeses capturados recentemente, tendo ficado também acordada a realização de um encontro, em Luanda, entre os três chefes de Estado.

As tensões entre o Ruanda e a RDCongo agravaram-se após o reinício, em março, de combates entre o exército e o movimento rebelde 23 de março (M23), que, de acordo com Kinshasa, é apoiado pelos vizinhos ruandeses.

RCR // LFS

Lusa/fim