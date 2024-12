João Lourenço, em mensagem enviada ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, refere que é com sentimento de pesar que tomou conhecimento do passamento físico de Jimmy Carter.

"Nesta hora de luto para o povo norte-americano, desejo saudar o percurso desta grande figura que percorreu todo um século, durante o qual pôde vivenciar, observar e desempenhar um papel atuante e ativo nos acontecimentos que marcaram indelevelmente a história da humanidade nos últimos cem anos", escreveu João Lourenço.

Para o chefe de Estado angolano, Carter alcançou uma dimensão política que transcendeu o seu mandato como 39. Presidente dos EUA, considerando que o mundo se recordará, "sem dúvidas", da sua influência e capacidade negocial na resolução de conflitos no complexo contexto da guerra fria.

O antigo Presidente Jimmy Carter deixa aos EUA um precioso legado institucional que vai seguramente continuar a obra da sua vida, que foi defender o promover princípios democráticos que sempre constituíram a bússola das suas ações, como cidadão e homem político, referiu João Lourenço.

O antigo Presidente dos Estados Unidos, reconhecido com o prémio Nobel da Paz em 2002, morreu no domingo na sua casa em Plains, no estado norte-americano da Geórgia, aos 100 anos.

DAS // VM

Lusa/Fim