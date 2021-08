Um dos decretos presidenciais autoriza um crédito adicional de 6,8 mil milhões de kwanzas (nove milhões de euros) para fazer face às despesas de capital da PGR de Angola.

O referido crédito, para o exercício económico do ano em curso, deve ser disponibilizado em função das necessidades de pagamento e disponibilidade de tesouraria, salienta-se no documento.

Noutro decreto presidencial é também aprovada a abertura de um crédito adicional suplementar de igual montante, para as despesas de capital do Tribunal Supremo, no exercício económico do ano em curso, que deverá ser disponibilizado de acordo com as necessidades de pagamento e disponibilidade de tesouraria.

NME // VM

Lusa/Fim