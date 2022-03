Em declarações no final da reunião conjunta de chefes de diplomacia e ministros da Defesa da UE, o chamado «Conselho Jumbo», em Bruxelas, durante o qual os 27 aprovaram formalmente o documento que traça a orientação estratégica da política de segurança e defesa da União para a próxima década, João Gomes Cravinho disse que é "com grande satisfação" que Portugal vê aprovado este plano de ação, para o qual contribuiu durante a presidência portuguesa do Conselho, no primeiro semestre de 2021.

Também Augusto Santos Silva considerou que "a «bússola» é um documento muito importante de orientação estratégica", que contempla vários compromissos concretos, alguns dos quais caros a Portugal, como o reforço das missões militares e civis no quadro da Política Comum de Segurança e Defesa.

