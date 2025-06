Portugal preparado para assumir conclusões da reunião da NATO que marca nova fase

Haia, 25 jun 2025 (Lusa) -- O primeiro-ministro assegurou hoje que Portugal está preparado para as assumir as conclusões que saiam da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que "marca uma nova fase" da Aliança Atlântica pelos novos compromissos com gastos em Defesa.