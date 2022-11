José Manuel Bolieiro, que intervinha na sessão solene do Dia Nacional do Engenheiro, em Ponta Delgada, referiu que Portugal é um país atlântico que "tem nos Açores a sua projeção, que faz da história uma alavanca para o futuro".

"Portugal foi grande pelo mar e pode ser novamente relevante no mundo igualmente pela economia azul, pela economia do mar", declarou.

O líder do executivo açoriano considerou que os Açores conferem uma "dimensão arquipelágica ao país e à União Europeia", podendo ser "verdadeiros laboratórios do futuro também, e sobretudo, com e para a engenharia".

O social-democrata considerou que "se, desde sempre, a investigação e a capacidade criativa, a audácia de inovar foi relevante para o progresso da humanidade, das comunidades e economias, tendo em conta a emergência da mudança" com que o mundo é confrontado, hoje essas missões são "mais desafiantes do que em todas as outras alturas do passado".

Para José Manuel Bolieiro, a transição climática "é de todas a mais desafiante" e "obriga a apelar à prudência, a descobrir com inovação e capacitação" formas de descarbonizar a economia.

Segundo o governante, no caso da obra marítima, que depende da engenharia e em que "os fenómenos extremos da natureza serão bem mais violentos", deve-se adotar uma "estratégia de monitorização constante".

O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando Almeida Santos, que também interveio na sessão solene, apresentou como "três grandes desígnios rejuvenescer e modernizar a Ordem, valorizar os engenheiros e contribuir para o desenvolvimento da sociedade".

Fernando Almeida Santos referiu que há mais de 200 mil formados em engenharia em Portugal, mas a Ordem tem 60 mil membros, pelo que "algo não está bem", daí que se esteja a desenvolver "maior atratividade" para cativar os profissionais.

A Ordem dos Engenheiros distinguiu como membro honorário a Universidade dos Açores pelo seu papel de formação, e Paulo Moniz, ex-responsável pela organização na região, com a medalha de prata. O engenheiro, professor e administrador empresarial Luís Todo Bom recebeu a medalha de ouro.

