Esta é uma das conclusões da segunda parte do Inquérito do Banco Europeu de Investimento (BEI) sobre o Clima 2021-2022, centrado no comportamento individual dos cidadãos e nas medidas que estão a adotar para combater as alterações climáticas.

De acordo com o BEI, "84% dos compradores de automóveis em Portugal manifestaram a intenção de optar por um veículo híbrido ou elétrico na próxima compra (17 pontos percentuais acima da média europeia), enquanto 16% continuam a preferir um veículo a gasolina ou a gasóleo".

Discriminadamente, 40% dos inquiridos admitiram comprar um veículo híbrido, sobretudo os mais jovens, e 44% um veículo elétrico, que interessam particularmente os compradores com idades a partir dos 30 anos.

Em relação aos veículos elétricos, os compradores em Portugal demonstraram mais interesse, numa próxima compra, do que os cidadãos de qualquer outro país da UE.

Por exemplo, em Espanha apenas 34% dos inquiridos admitiu optar por um veículo elétrico, na Itália 27% e na Alemanha 23%.

Relativamente a outros temas, 71% dos inquiridos em Portugal afirmaram levar em conta as alterações climáticas quando escolhem um destino de férias, 55% dos jovens portugueses disseram levar em conta as alterações climáticas quando procuram emprego e 40% dos jovens portugueses já compram roupa em segunda mão em vez de roupa nova.

No geral, 84% dos portugueses disseram considerar que estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para combater as alterações climáticas na sua vida quotidiana, mas a maioria acredita que os seus compatriotas não estão a fazer o mesmo.

Mais de 30.000 pessoas participaram no inquérito realizado entre 26 de agosto e 22 de setembro de 2021, com um painel representativo de cada um dos 30 países abrangidos pelo inquérito.

O Banco Europeu de Investimento (BEI) é a instituição de financiamento a longo prazo da União Europeia que tem por acionistas os Estados-membros da UE.

