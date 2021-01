"Das cerca de 140.400 doses de vacinas" que Portugal recebeu, "mais de 66.700 doses já foram distribuídas" e, até às 17:30 de terça-feira, "já tinham sido administradas mais de 32 mil doses", indicou a governante.

A titular da pasta da saúde falava aos jornalistas no início da vacinação de utentes da Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Mora, no distrito de Évora.

Questionada sobre a chegada de novas remessas da vacina e de eventuais atrasos, a ministra referiu que as autoridades de saúde estão "sempre a adaptar" e adiantou que na próxima semana chegam a Portugal mais vacina contra a covid-19.

"Chegou uma remessa esta segunda-feira, 79.950, e temos mais três remessas nas próximas semanas de janeiro em dia ainda a definir", realçou.

Marta Temido salientou que Portugal mantém a estratégia de administrar a segunda dose da vacina da Pfizer e da BioNTech "21 dias depois" da primeira inoculação, notando que "é o que está previsto".

"Das 140.400 doses que o país recebeu, já fizemos distribuição de cerca de 66.700", o que "significa que guardámos, não só para uma segunda dose, como também uma pequena quantidade de reserva para alguma situação imprevista", disse.

Segundo a ministra, a primeira fase da vacinação, que abrange profissionais de saúde e de serviços essenciais e os utentes e funcionários de lares e unidade de cuidados continuados e doentes com mais de 50 anos e com patologias de risco, está previsto que continue "até ao final do primeiro trimestre".

"Na segunda fase, iremos avançar para outros grupos e esta opção foi feita por razões técnicas e porque estamos ainda gerir um número de vacinas que ainda é relativamente limitado", sublinhou.

A titular da pasta da saúde disse ter "expetativas" de que "hoje haja notícias" em relação à vacina da farmacêutica norte-americana Moderna e ao "trabalho da Agência Europeia de Medicamento na avaliação de outras vacinas".

Portugal contabiliza pelo menos 7.286 mortos associados à covid-19 em 436.579 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos do território do continente com risco de contágio mais elevado.

