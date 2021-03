A decisão de avançar para uma edição a "dois takes" foi tomada depois de o plano de contingência apresentado pela organização, no final da semana passada, ter sido rejeitado Direção-Geral da Saúde (DGS), tal como sucedeu com a ModaLisboa, adiada para abril, por indicação daquela entidade.

De acordo com a organização, o recurso a vídeos já gravados e editados permite evitar o adiamento do evento, uma vez que não implica concentração de equipas para a produção e realização de novas filmagens.

"Na primeira parte partilharemos - nos dias 18, 19 e 20 de março - os nossos vídeos já gravados e editados. Na segunda parte - em datas a comunicar - voltaremos à 'passerelle' com as restantes gravações do nosso cartaz. Estamos felizes! Porque a Moda não pode parar", assinala a organização em comunicado.

Dos conteúdos do "Take 1" fazem parte coleções do roteiro internacional do Portugal Fashion, com vídeos e fotografias já produzidos, mas também material digital de pequenas produções, feitas pelos próprios 'designers', que estava já alinhado para a emissão do Portugal Fashion.

Para o "Take 2", em data a anunciar, serão gravados os restantes conteúdos que fazem parte do plano macro de gravações, que ocorre na Alfândega.

A Câmara do Porto aprovou hoje, por unanimidade, a atribuição de um apoio de 150 mil euros à 48.ª edição do Portugal Fashion, que vai decorrer integralmente em formato digital.

Na proposta a que a Lusa teve acesso, a maioria municipal refere que, atendendo às restrições da pandemia, esta edição do Portugal Fashion será marcada não só pelos desafios na área da comunicação, marketing e dinâmicas promocionais, mas por um acréscimo de custos na organização e produção do evento, pelo que foi solicitado, pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), um apoio para a realização, no valor de 150 mil euros.

Salientando o contributo do Portugal Fashion para o posicionamento do Porto como um novo epicentro europeu da moda, a maioria municipal refere que é do interesse da autarquia apoiar a sua realização, "promovendo também o 'cluster' da indústria criativa, que tem nos últimos anos trazido uma série de novos negócios e empresas para a cidade".

De acordo com a informação disponibilizada à autarquia, na última edição (47.ª), realizada em outubro de 2020, contou, durante os três dias, com cerca de 200 profissionais do setor, entre imprensa nacional e internacional, 'designers', 'buyers', 'showrooms' internacionais, mentores, industriais, escolas de moda e associações.

Apesar do corte de 80% do público habitual do evento, que se realizou em formato físico e digital, devido às restrições imposta pela pandemia de covid-19, "foram veiculadas cerca de 600 notícias na comunicação social e de 2.000 publicações nas redes sociais, com uma audiência potencial acumulada de 33 milhões de impressões, o que equivale a 23% da população nacional, gerando um retorno mediático de 3,4 milhões de euros".

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da ANJE, que conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos, e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

